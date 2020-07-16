Товары или услуги хотя бы раз в год оплачивают в Интернете 93,7% жителей крупных городов России, говорится в сообщении «Яндекс.Денег». Таковы результаты онлайн-опроса Mediascope. Чаще всего россияне платят онлайн за мобильную связь (81,6% опрошенных), покупки в интернет-магазинах (81%) и коммунальные услуги (72,3%). Самые популярные платежные сервисы в Интернете: Сбербанк (его используют почти 82,8% опрошенных) и «Яндекс.Деньги» (54,7%).

В 2020 году самый большой рост среди категорий покупок, которые россияне оплачивают в Интернете, показала доставка готовой еды: хотя бы раз такие заказы оплачивали онлайн 61,1% респондентов против 51,5% в 2019 году. Также увеличилась доля тех, кто отправляет денежные переводы в Интернете (с 55% до 58,5%), платит онлайн за такси (с 50,8% до 55,2%), а также за онлайн-игры (с 25,3% до 29,4%). Россияне стали реже оплачивать онлайн билеты на транспорт (50,4% в 2020 году, 59,9% в 2019-м), на мероприятия (44% в 2020-м, 54,4% в 2019-м), а также бронирование отелей (23,6% в 2020-м, 32,4% в 2019-м).

Банковские карты (89,9%) и интернет-банкинг (89,7%) остаются самыми популярными средствами для платежей в Интернете. Электронные деньги для онлайн-платежей использовали 78,3% опрошенных. Число тех, кто платит через Google Pay, за год увеличилось с 22,9% до 29,1%, через Samsung Pay — с 15,5% до 17,4%. Доля пользователей сервиса бесконтактных платежей Apple Pay практически не изменилась: 20,2% в 2020 году и 18,9% в 2019-м.

Банковская карта или электронный кошелек, с помощью которых можно получать кешбэк, есть у 62,7% опрошенных, 20,1% сейчас не получают кешбэк от сервисов, но хотели бы получать, а 15,5% не интересуются кешбэком, 1,7% ничего о нем не знают. Популярнее всего кешбэк у людей 35—44 лет (68,3% респондентов), завести такую карту или кошелек чаще всего хотят люди 12—17 и 18—24 лет. Кешбэк в виде бонусов и баллов получают 67,7% респондентов, деньгами — 41,1%.

Самые активные пользователи онлайн-платежей — люди 25—44 лет. Банковские карты используют 93% россиян 25—34 лет и 93,7% — 35—44 лет. С помощью интернет-банкинга платят онлайн 93,2% опрошенных 25—34 лет и 92,8% — 35—44 лет. Электронными деньгами в Интернете платят 81,7% людей 25—34 лет и 82,2% — 35—44 лет. Опрошенные 18—24 лет чаще пользуются для онлайн-оплаты интернет-банкингом (94,2%).