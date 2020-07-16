ЦБ установил официальные курсы валют на 17 июля.

Курс доллара повысился на 43,12 копейки, составив 71,231 рубля (70,7998 рубля на 16 июля). Курс евро увеличился на 39,26 копейки до 81,2318 рубля (80,8392 рубля на 16 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 12:29 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,31 рубля (плюс 32 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 81,23 рубля (плюс 24 копейки).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 71,14—71,37 рубля за доллар и 81,13—81,34 рубля за евро.