Физлица, находившиеся в России в 2020 году от 90 до 182 дней, получат право признать себя налоговыми резидентами, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Законопроект предлагается дополнить нормой о том, что физические лица, находившиеся на территории Российской Федерации в 2020 году от 90 до 182 дней включительно, получают право признать себя российскими налоговыми резидентами в текущем году на основании подаваемого в налоговые органы заявления», — сказал Силуанов на заседании правительства.