Сотрудники Московского уголовного розыска при содействии экспертов Group-IB задержали организаторов преступной группы, специализирующейся на перевыпуске сим-карт и хищении денег у клиентов российских банков, говорится в сообщении компании. Мошенники получали коды доступа в мобильные банки жертв и могли списывать оттуда средства.

Оперативники и сотрудники Group-IB отмечают, что пик мошенничеств с перевыпуском сим-карт пришелся на 2017—2018 годы; злоумышленники взламывали аккаунты Instagram, мессенджеров, почты у известных блогеров, предпринимателей, звезд шоу-бизнеса и спорта и вымогали выкуп для возврата доступа. Значительная часть преступлений была связана с получением доступа к онлайн-банкингу и хищению денег с банковского счета жертвы.



Для сбора информации о потенциальных жертвах мошенники использовали специальные сервисы «пробивки» людей в соцсетях или на хакерских форумах. Получив не только персональные данные клиента, но и состояние его банковского счета, аферисты задействовали свою сообщницу, которая изготавливала поддельную доверенность от имени клиента на возможность проведения операций с его телефонной сим-картой. С таким документом в салоне сотовой связи она перевыпускала сим-карту. У жертвы пропадала сотовая связь, а мошенница отправляла в банк пострадавшего запросы на получение одноразовых кодов доступа в «привязанный» к номеру телефона мобильный интернет-банкинг. Преступники переводили со счетов жертв деньги на третьих лиц, а потом обналичивали их в других городах. Суммы похищенных средств варьировались, но чаще всего составляли 50—100 тыс. рублей.

Начиная с 2019 года, после того как банки усилили борьбу с фродом, мошенники могли совершать трансакции только спустя сутки после перевыпуска сим-карт. Они стали выбирать жертв из числа довольно состоятельных людей, которые находились в СИЗО по обвинению в совершении преступлений либо уже отбывали сроки в исправительных колониях. Обязательным условием было наличие у заключенного денег на счету и мобильного телефона.

По самым приблизительным оценкам, общий ущерб от действий аферистов может составлять несколько десятков миллионов рублей.

По словам руководителя отдела расследований Group-IB Сергея Лупанина, схема с перевыпуском сим-карт не такая массовая и ориентирована в первую очередь на солидных состоятельных клиентов. Все больше банков договариваются с сотовыми операторами об обмене данными для противодействия фроду, и в случае перевыпуска сим-карты мобильный банкинг временно блокируется и требуется отдельная активация онлайн-банкинга, но это правило пока действует не у всех. Чтобы не стать жертвой схемы с перевыпуском сим-карт, эксперт рекомендует написать заявление в салоне оператора сотовой связи о том, что перевыпуск сим-карты возможен только при личном присутствии абонента.