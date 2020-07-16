Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 10 июля составили 574,2 млрд долларов против 569,8 млрд на 3 июля 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.

Таким образом, за отчетную неделю объем резервов вырос на 4,4 млрд долларов.

«Объем международных резервов по состоянию на 10 июля составил 574,2 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 4,4 млрд долларов США, или на 0,8%, под воздействием положительной переоценки», — отмечается в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

