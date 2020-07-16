Теперь в рамках программ «Новостройка от партнеров» и «Новостройка от партнеров в г. Ростов-на-Дону» действует ставка от 7,7% годовых, по программе «Готовое жилье» – от 8% годовых на весь срок кредитования.

Кроме того, снижена минимальная процентная ставка – до 9,9% годовых – в рамках программы рефинансирования кредитов частных клиентов.

Подробную информацию можно получить в офисах КБ «Кубань Кредит», в разделах «Ипотека» и «Кредиты», а также в Контакт-центре по телефонам 8 800 555 2518 и *2518 (звонок бесплатный).