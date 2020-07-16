Издание отметило значительный вклад КБ «Кубань Кредит» в обеспечение медиков Краснодарского края и Республики Адыгея экспресс-тестами для диагностирования коронавирусной инфекции, медицинским оборудованием и средствами индивидуальной защиты.

Кроме того, кредитная организация выступила партнером благотворительной акции «Поможем ВМЕСТЕ» Краснодарского регионального отделения Российского детского фонда», в рамках которой были выделены финансовые средства на закупку продуктовых наборов для малообеспеченных семей – подопечных Фонда. Также Банк приобрел бактерицидные рециркуляторы для обеззараживания воздуха в Новолеушковскую и 38-ю Ростовскую школы-интернаты.