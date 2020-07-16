Доля их заявок на заемные средства снизилась за II квартал на 0,9 процентного пункта.
Россияне старше 60 лет стали реже обращаться за микрозаймами, доля их заявок на заемные средства снизилась за II квартал на 0,9 процентного пункта до 4,1%, говорится в исследовании микрофинансовой организации MoneyMan, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Во II квартале относительно I квартала доля заемщиков старше 60 лет сократилась с 4,3% до 3,5%. Уменьшилось и количество поданных ими заявок: если в I квартале их доля в процентном соотношении от общего числа составляла порядка 5%, то во II квартале она снизилась до 4,1%», — выяснили аналитики.
Также за II квартал уменьшилась и средняя сумма займа у пожилых клиентов — на 7,6% до 4 250 рублей. Эксперты отмечают, что для заемщиков данной категории характерно отказываться от займа в рамках увеличенного лимита, они берут сумму, строго равную изначально запрашиваемой, несмотря на готовность кредитора выдать средства в большем объеме.
Уменьшение спроса россиян старшего возраста на микрозаймы можно объяснить тем, что в условиях экономической нестабильности они сохраняют независимость от общей конъюнктуры за счет наличия «гарантированного дохода» в виде пенсии, считает гендиректор компании Ирина Хорошко. Кроме того, во II квартале в ряде регионов на фоне самоизоляции для пенсионеров были введены дополнительные выплаты.
«Наконец, специфика коронакризиса на время вывела из игры офлайн-участников рынка МФО, а пожилые люди, как известно, часто предпочитают в соответствующих вопросах физическое взаимодействие», — добавила она.
Банк России в среду сообщил, что МФО во время действия ограничительных мер из-за коронавируса начали ужесточать политику по выдачам займов, что предотвратило рост закредитованности граждан. При этом, по данным регулятора, в июне спрос на небольшие займы восстановился практически до докризисного уровня.
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