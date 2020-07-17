Показатели активности по заказам, капитальным расходам и занятости в большинстве регионов находятся на рекордно низком уровне или близки к нему: мировой баланс заказов упал на 15 пунктов.
2020 год будет худшим для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Таковы результаты исследования АССА и IMA.
По данным аналитиков, мировая экономическая уверенность немного оправилась от рекордно низкого уровня в I квартале 2020 года, что позволяет надеяться на продолжение восстановления экономики во втором полугодии. При этом многие регионы мира по-прежнему переживают непростые времена.
Показатели активности по заказам, капитальным расходам и занятости в большинстве регионов находятся на рекордно низком уровне или близки к нему: мировой баланс заказов упал на 15 пунктов, что примерно в два раза превышает крупнейший обвал в предыдущем квартале.
«В предстоящих кварталах на фоне социального дистанцирования и осторожности потребителей, скорее всего, сохранятся препятствия на пути к восстановлению. Прежние ожидания резкого V-образного выхода из кризиса уступили место пониманию относительно длительного периода возврата к уровню развития, который был достигнут до пандемии. Для стран с развивающейся экономикой многое будет зависеть от цен на сырьевые товары, а также от темпов восстановления в странах с развитой экономикой», — сказано в сообщении.
Наиболее оптимистичным с точки зрения предстоящего восстановления является регион Северная Америка, где более трети респондентов ожидают подъема в период с июля по сентябрь. В Западной Европе наибольшая доля респондентов предполагает, что восстановление будет отложено до 2021 года, около половины респондентов в Африке и Южной Азии придерживаются аналогичного мнения.
По мнению экспертов финансовой сферы, во всем мире ожидается резкий рост безработицы, несмотря на то что экономическая уверенность во II квартале демонстрирует небольшие признаки восстановления.
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