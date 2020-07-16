Глава ЕЦБ Кристин Лагард ожидает восстановления экономической активности в еврозоне в третьем квартале текущего года после снижения во II и I кварталах, говорится в речи Лагард, подготовленной к пресс-конференции по итогам заседания ЕЦБ и опубликованной на сайте регулятора.

«Ожидается, что активность в еврозоне восстановится в третьем квартале, поскольку меры по сдерживанию (Распространения коронавируса. — Прим. ред.) будут еще больше смягчены. Поддержку оказывают благоприятные условия финансирования, экспансионистская фискальная политика и возобновление глобальной активности, хотя неопределенность в отношении общего темпа и масштабов восстановления остается высокой», — считает Лагард.

В целом, как отметила глава ЕЦБ, ситуация в экономике еврозоны улучшилась в мае и июне, на что указывают статистические данные и опросы, однако экономические показатели остаются значительно ниже уровней, зарегистрированных до пандемии коронавируса. Так, по словам Лагард, экономические показатели достигли низших значений в апреле и продемонстрировали существенное, хотя и неравномерное восстановление в два последующих месяца.

На этом фоне, как сказала Лагард, еврозоне по-прежнему необходимы масштабные монетарные стимулирующие меры для поддержки восстановления экономики и обеспечения среднесрочной ценовой стабильности. Поэтому регулятор подтвердил свою позицию в отношении денежно-кредитной политики, сохранив базовую ставку на нулевом уровне и оставив без изменений параметры программы покупки активов Pandemic emergency purchase programme (PEPP). При этом, если со стороны экономики не будет существенных положительных сюрпризов, ЕЦБ намерен полностью применить всю программу покупки активов.

В настоящее время объем PEPP составляет 1,35 трлн евро, программа будет действовать минимум до конца июня 2021 года.