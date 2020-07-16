Вчера глобальные рынки акций отскочили в надежде на вакцину Covid-19, которую разрабатывает компания Moderna Inc. Российский рынок акций подхватил волну оптимизма с глобальных рынков, однако продолжает отставать от мировых аналогов – индекс РТС повысился на 0,2% до 1 219 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 0,1% до 2 747 пунктов на фоне опасений санкций. Индекс РТС колебался близко к уровням распродаж середины марта накануне пандемии в последний месяц и пытался выйти за эти пределы. Хотя шум вокруг санкций не исчез с новостного поля, поводов предположить какие-либо немедленные угрозы нет. Курс рубля, который ослаб на 0,2% до 70,99 долл./барр., загнан в боковой тренд с начала июля, так как ралли на 12% с конца марта утратило свой пыл. Цены на нефть растут (Brent подорожала на 2,1% до 43,79 долл./барр.) на фоне оптимистических настроений среди инвесторов. Европейские рынки акций торгуются на максимумах месяца (индекс StoxxEuro600 прибавил 1,8%).

Мы ожидаем, что нервозность на российском рынке акций сегодня усилится: Российский рынок акций сегодня будет следовать за азиатскими рынками на фоне ослабления аппетита к риску из-за напряженности между США и Китаем и роста опасений по поводу нового всплеска пандемии и вытекающих из этого экономических последствиях. Санкционный риск также сдерживает потенциал роста российского рынка акций и курса рубля, хотя вероятность новых санкций США накануне летнего сезона отпусков маловероятна. За пределами компаний технологического сектора (YNDX, MAIL, QIWI) мы не видим катализаторов роста сегодня, хотя сильные данные по китайскому ВВП и цифры по промпроизводству могут поддержать сырьевых экспортеров

Джон Волш: jwalsh@alfabank.ru (Стратегия)

Инфляция составила 0,4% с начала месяца в июле; НЕГАТИВНО По данным Росстата, потребительские цены выросли на 0,1% в период с 7 по 13 июня, тогда как неделей ранее их рост составлял 0,3%. Таким образом, с начала месяца цены выросли на 0,4%. Относительно сильный рост цен в этом месяце, главным образом, отражает факт индексации тарифов на коммунальные услуги и, следовательно, не является прямым указанием на сильный потребительский спрос. Косвенным подтверждением того, что конечный спрос находится под давлением может служить статистика по собираемости налогов – статистика за май, самая последняя по налоговым сборам, – указывает на снижение социальных взносов на 9%. Эта цифра косвенно указывает на снижение совокупных зарплат в России, что является аргументом в пользу понижения ставки на заседании ЦБ 24 июля, особенно в свете того, что глава ЦБ недавно указала на наличие сильного потенциала для понижения ставки. В то же время есть ряд аргументов в пользу сохранения ставки на прежнем уровне – отсутствуют признаки продовольственной дефляции, рост розничных кредитов был сильным и составил 1% м/м в июне, относительная слабость курса рубля к доллару объясняется опасениями санкций. В целом, инфляция за июль не проясняет ожиданий по ключевой процентной ставке ЦБ, и мы считаем, что баланс всех аргументов “за” и “против” очень хрупок.

ЦБ РФ ожидает, что снижение ВВП достигнет 9,5-10% г/г в 2К20; НЕЙТРАЛЬНО Согласно оценкам ЦБ, российский ВВП снизился на 9,5-10% г/г в 2К20. Эта цифра оказалась немного ниже наших ожидания спада на 9% за этот период, однако расхождение в этих двух оценках не очень существенное, и мы в целом считаем, что наш прогноз соответствует ожиданиям ЦБ. Хотя ЦБ изначально ожидал снижение ВВП всего на 8% г/г в 2К20, более слабый результат, главным образом, отражает более продолжительный период карантина – при составлении первоначального прогноза базовый сценарий предусматривал действие карантинных мер только до середины мая, однако в реальности они сохранялись до середины июня. С этой точки зрения мы считаем, что данные за 2К20 следует воспринимать как нейтральные. ЦБ также указал на то, что пик снижения ВВП наблюдался в мае, тогда как сейчас экономика восстанавливается. Мы ожидаем, что снижение ВВП составит примерно 4,0% г/г в 1П20, что сохраняет возможность снижения ВВП примерно на 3% г/г по итогам года.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlova@alfabank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiyutsevskaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Банк “Санкт-Петербург” (ПОД ПЕРЕСМОТРОМ): финансовые результаты за 2К20 по РСБУ; УМЕРЕННО ПОЗИТИВНО Банк “Санкт-Петербург” вчера представил финансовые результаты за 2К20 по РСБУ. В целом мы считаем, что банк представил сильные цифры, указывающие на относительную устойчивость выручки и признаки улучшения стоимости риска, которая оказалась лучше первоначальных ожиданий. Учитывая этот факт, а также сильные уровни достаточности капитала, мы не исключаем, что банк чуть позже в этом году вернется обсуждению дивидендных выплат за 2019 год (3,3 руб. на акцию, как ожидалось ранее, при доходности 8%). Хотя риск второй волны пандемии остается и сниженные процентные ставки ограничивают потенциал улучшения ROE, мы считаем, что большинство рисков уже отражено в котировках при коэффициенте 0,24x P/BV (который на 20% ниже среднего коэффициента за последние два года и на 52% – за последние 10 лет) и 1,1x P/PPOP (который на 35% ниже среднего мультипликатора за 10 лет).

Обзор результатов: Чистый процентный доход вырос на 26% г/г (не изменившись к/к) на фоне снижения стоимости фондирования и временного сокращения отчислений в АСВ (тогда как совокупный кредитный портфель вырос на 13% г/г и снизился на 3,5% к/к). В результате чистая процентная маржа (на все банковские активы) выросла на 0,7 п. п. г/г и не изменилась к/к. Комиссионный доход вырос всего на 2% г/г в 2К20 на фоне слабой транзакционной активности (особенно в апреле). Рост операционных расходов был сильным в 2К20 (+ 11% г/г), тогда как ранее банк объявлял о запуске программы оптимизации затрат. По нашим оценкам, стоимость риска составила 2% в 2К20 в сравнении с 4,1% в 1К20, главным образом, отражая колебания валютного курса – по нашей оценке, на каждый рубль ослабления курса рубля к доллару приходится 150 млн руб. дополнительных резервов (что отражается аналогичным доходом по статье курсовые разницы и, таким образом, нейтрально для отчета о прибылях и убытках). Стоимость риска с учетом валютной переоценки, как и ожидалось, выросла в 2К20 до 3,1% против 1,7% в 1К20, отражая ухудшение экономических перспектив. Тем не менее, примерно 0,9 млрд руб. дополнительных резервов (связанных с макроэкономическим фактором) отразилось в отчетности банка за 1К20 по МСФО, тогда как в отчетности по РСБУ эта сумма, вероятно, была отражена как часть резервов за 2К20. Если предположить, что эта сумма (0,9 млрд руб.) была бы учтена в отчетности по РСБУ за 1К20 вместо 2К20, стоимость риска могла бы улучшиться на 0,3 п. п. к/к. Чистая прибыль за 2К20 выросла более чем в два раза до 2,2 млрд руб. при ROAE на уровне 10,1%. Норматив достаточности основного капитала (N1.2) составил 10,8%, что гораздо выше внутреннего ориентира самого банка в размере 9,75%.

OPEC+ формализовала смягчение квот по добыче в августе; тем не менее, динамика COVID-19 – ключевой фактор дальнейшего восстановления рынка; НЕЙТРАЛЬНО По решению Министерского Мониторингового Комитета (JMMC), ОПЕК, Россия и другие участники сделки вчера договорились приступить к реализации следующего этапа соглашения, предполагающего плановое смягчение квот по сокращению добычи, на фоне продолжающегося восстановления спроса на нефть. Несмотря на частичное восстановление добычи, которое может привести к дополнительным поставкам нефти в размере до 2 млн барр./сутки в ближайшие месяцы (при условии снижения обязательств по сокращению добычи с установленных ранее 9,7 млн барр./сут. до обновленных 7,7 млн барр./сутки), страны OПЕК+ договорились о дальнейшем сдерживании предложения в августе и сентябре с целью исключить риски дестабилизации хрупкого баланса на нефтяном рынке в результате резкого роста добычи.

Согласно пресс-релизу Министерского мониторингового комитета ОПЕК+, эффективное увеличение добычи нефти может быть сокращено практически в два раза после введения плана компенсации, нацеленного на возмещение объемов, добытых в мае и июне странами сверх выделенной квоты. Таким образом Ирак, Нигерия, Казахстан, Ангола и другие страны Центральной Африки, которые не выполнили свои обязательства по сокращению добычи в ходе первого этапа сделки, подтвердили свои планы по дополнительному снижению добычи в размере 842 тыс. баррелей в сутки в ближайшие два месяца, что должно сгладить всплеск предложения. По заявлению министра энергетики Саудовской Аравии, эффективная сокращение добычи может составить порядка 8,3 млн барр./сут. в августе, что предполагает компенсационные сокращения в размере 0,6-0,7 млн барр./сут. в соответствии с установленным на данный момент планом.

Несмотря на позитивную динамику восстановления спроса, риски второй волны пандемии коронавируса оказывают существенное давление на рынок. По оценке ОПЕК+, повторная вспышка пандемии, спровоцировав новую волну карантинных мер по всему миру, может привести к очередному падению спроса на нефть в диапазоне до 11 млн барр./сутки, о чем сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Министерского Мониторингового Комитета.

Как сообщает новостное агентство, если риск второй волны пандемии COVID-19 подтвердится, ОПЕК не сможет решить проблему переизбытка нефти в нефтехранилищах до конца 2020 года, что может оказать дополнительное давление на фьючерсные котировки нефти. Это также может значительно повлиять на планы участников сделки, предполагающие рост дополнительных поставок сырой нефти на рынок в размере 2 млн барр./сутки уже в будущем году.

Следующая встреча JTC (Технического комитета, регулятора ОПЕК+), запланированная на 18 августа, должна пролить свет на реальные темпы восстановления спроса и раскрыть перспективы возвращения пандемии COVID-19 на глобальную повестку (?). Так как количество новых случаев инфицирования продолжает расти в США, Бразилии и Индии, за которыми следуют локальные вспышки эпидемии в Австралии, Израиле и ЕС, пока нет четкого понимания, насколько риски возвращения глобальной пандемии были нивелированы, что предполагает сохранения неопределенности на стороне спроса в краткосрочной перспективе.

Никита Блохин: NBlokhin2@alfabank.ru (Старший аналитик)

QIWI завершил продажу проекта Совесть Совкомбанку; НЕЙТРАЛЬНО QIWI (QIWI US: ПОД ПЕРЕСМОТРОМ) объявила о закрытии сделки по продаже активов и обязательств, связанных с проектом “Совесть”, Совкомбанку за денежные средства в размере 5,8 млрд руб. Сумма сделки немного ниже, чем первоначально объявленный диапазон в размере 6-6,5 млрд руб., так как валовая балансовая стоимость кредитного портфеля снизилась с даты объявления сделки 17 июня. В рамках сделки, QIWI передала Совкомбанку портфель займов по картам рассрочки, валовая балансовая стоимость которого оценивается примерно в 8,2 млрд рублей, а чистая стоимость — примерно в 6,9 млрд рублей и перевела все активы, в том числе соответствующие бренды и домены. Средства от сделки пойдут в банк QIWI, и значительная часть этих средств представляет часть капитала банка QIWI, созданного за счет нераспределенной прибыли. Чтобы поддерживать необходимый уровень капитала в банке, QIWI сохранит основную часть этих средств в рамках капитала банка и инвестирует их либо в финансирование проекта по факторингу, либо тем же способом, каким QIWI обычно инвестирует остатки баланса и нераспределенную прибыль в платежные сервисы (главным образом, в краткосрочные депозиты ЦБ или межбанковские кредиты с целью получить некоторый процентный доход). К позитивным моментам относится тот факт, что неденежный убыток от продажи может составить 0,8 млрд руб., что лучше, чем ожидаемые изначально 1,5 млрд руб. В целом размер сделки и сроки ее закрытия соответствуют данным, предоставленным компанией в середине июня и, вероятно, уже учтены рынком. Таким образом, мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для акций компании.

HeadHunter: ELQ Investors VIII Limited предложил рынку 5 млн АДС; краткосрочно НЕГАТИВНО Компания HeadHunter (НН) объявила о публичном размещении 5,0 млн АДС (каждая эквивалентна одной обыкновенной акции) со стороны акционера ELQ Investors VIII Limited (дочерней структуры Goldman Sachs) по цене $20,25/АДС. Цена размещения предполагает 4,2% дисконт к цене закрытия на 14 июля. Объем размещения (включая опцион для андеррайтера) эквивалентен 11,5% капитала HH, или $116,4 млн. HeadHunter не получит никаких средств от продажи АДС. Данная продажа является первой со стороны основного акционера HeadHunter с момента IPO компании в мае 2019. Мы ожидаем, что риск навеса акций, вероятно, сохранится на горизонте 12 месяцев.

Дочка Goldman Sachs, компания ELQ Investors VIII Limited объявила о публичном размещении 5,0 млн АДС HeadHunter (каждая эквивалентна одной обыкновенной акции) по цене $20,25/АДС, что предполагает дисконт 4,2% к цене закрытия HH во вторник 14 июня. Компания не получит никаких средств от продажи АДС акционером. Размер предложения эквивалентен 10,0% капитала HH и 11,5% с учетом опциона (в размере 0,75 млн АДС). Объем предложения составил $101,3 млн ($116,4 млн, включая опцион), исходя из объявленной цены. ELQ Investors VIII Limited сократит свою долю в капитале HH с текущих 25,0% до 13,5% (включая опцион), free float увеличится с 23,2% до 34,7%.

Объявление о продаже акций не стало сюрпризом для рынка после того, как HeadHunter сообщил инвесторам в своем ходатайстве в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) 30 июня о том, что мажоритарные акционеры компании могут время от времени продавать существующие акции в объеме до 31,25 млн бумаг (62,5% капитала). Таким образом, предложение является первой продажей акций HH основным акционером компаниями после IPO в мае 2019 г. Кроме того, компания имеет возможность продажи новых акций (АДС на обыкновенные акции) на сумму до $100 млн в рамках одного или нескольких размещений. Таким образом, риск навеса акций на рынке, вероятно, сохранится на горизонте 12 месяцев.

Анна Курбатова: akurbatova@alfabank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oovorobyeva@alfabank.ru (Аналитик)

НЛМК: операционные результаты за 2К20; НЕЙТРАЛЬНО Компания НЛМК (NLMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $27,6/ГДР) вчера представила операционные результаты за 2К20. Как и у ранее отчитавшейся Северстали, объемы производства и реализации достаточно сильные, вопреки негативному влиянию пандемии и связанных с ней карантинных мер. Совокупный коэффициент использования мощностей по группе составил 90% против 93% в 1К20, что является высоким показателем, учитывая простой сталелитейных мощностей в США и ЕС. Совокупное производство стали составило 3,8 млн т, продемонстрировав весьма умеренное снижение на 3% г/г.

НЛМК значительно увеличил свои экспортные объемы продаж – они выросли на 51% к/к на фоне роста объемов продаж полуфабрикатов после капитального ремонта в прошлом году. Мы полагаем, что большие объемы экспорта были направлены на азиатские рынки. В результате совокупные продажи стали снизились всего на 3% к/к и выросли на 2% г/г на фоне роста экспортных продаж слябов и чугуна.

Что касается динамики цен на сталь, мы предполагаем, что снижение средней цены реализации (СЦР) у НЛМК было более значительным по сравнению с СЦР Северстали. НЛМК сообщил о том, что цены на листовой прокат снизились на 6-12% к/к в России, тогда как цены на арматуру опустились на 8% к/к. Экспортные цены на слябы опустились на 17% к/к. Цены на листовой прокат в США и ЕС снизились соответственно на 11-16% и на 4-8%.

Мы считаем, что НЛМК, являясь крупным поставщиком слябов в мире и демонстрируя лидерство в части издержек, может сохранить высокий уровень рентабельности. Мы также наблюдаем признаки улучшения спроса на основных экспортных рынках компании. Цены на горячекатаный рулон, FOB, достигли $420/т в июле, тогда как европейские цены превысили EUR 450/т в июле. Росприроднадзор готов отстаивать свою позицию в суде

Росприроднадзор считает справедливым штраф Норникелю в размере 148 млрд руб. за разлив дизельного топлива и готов отстаивать свою позицию в суде. Очевидно, что пока Норникель и российский регулятор не смогли прийти к консенсусу по размеру штрафа. Таким образом, мы можем ожидать, что спор продолжится уже в суде. Заседание совета директоров компании состоится 20 июля. Мы предполагаем по итогам заседания официальных заявлений по поводу ситуации с разливом дизельного топлива, в том числе позицию компании по поводу дивидендных выплат.

Борис Красноженов: bkrasnozhenov@alfabank.ru (Начальник аналитического отдела)

Юля Толстых: yatolstyh@alfabank.ru (Аналитик)