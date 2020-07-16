Экспобанк объявил о расширении совета директоров. Решение принято на общем собрании участников ООО «Экспобанк» 15 июля, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Обновления связаны с приходом двух независимых директоров: Райра Симоняна и Олега Шардина, обладающих обширным опытом и компетенциями как в сфере управления на международном уровне, инвестиционного банкинга, так и в сфере новых технологий, цифровых решений и финтеха», — говорится в релизе.



Как сообщалось ранее, в совет директоров также вошел первый заместитель председателя правления Алексей Санников.

Как отмечается, Райр Симонян в разные годы руководил российским бизнесом Morgan Stanley, а также возглавлял совет директоров в UBS Russia. Имеет значительный опыт в реализации международных инвестиционных проектов, а также обладает компетенциями стратегического планирования и сопровождения сделок M&A. Симонян входил в советы директоров крупнейших российских и иностранных компаний. На данный момент занимает пост советника председателя правления ПАО «Интер РАО» и является консультантом в компании BP.

Олег Шардин является сооснователем и до недавнего времени операционным директором компании Miro, SAAS-платформы для совместной работы, которой пользуются более 20 тыс. бизнес-клиентов по всему миру. Обладает компетенциями управления в сфере IT, инновационных решений, создания и развития стартапов.

Алексей Санников — банкир, имеющий около 20 лет опыта работы в сфере финансов. С марта 2016 по март 2020 года занимал пост председателя правления Экспобанка. На данный момент является первым заместителем председателя правления, занимается развитием цифровых платформ в автонаправлении и курирует работу банка с клиентами, осуществляющими деятельность в рамках государственного заказа.