Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка «Резерв» Константина Базанова по делу о хищении 125 млн рублей кредитной организации, сообщает пресс-служба ведомства.



«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили в Генпрокуратуре.

Базанову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Растрата, совершенная с использованием служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»).

По версии следствия, в мае 2017 года обвиняемый вступил в сговор с фактическим владельцем банка Андреем Андреевым и неустановленными соучастниками относительно растраты вверенного ему имущества. Для реализации своих намерений фигуранты обеспечили подписание от имени подставного физического лица фиктивных документов для выдачи кредита в размере 125 млн рублей, которые они впоследствии обналичили и похитили.

В настоящее время скрывшийся от следствия Андреев объявлен в розыск.