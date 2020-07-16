Решение, реализованное на платформе развития бизнеса Digital Q* Operations and Execution, обеспечивает автоматизацию бизнес-процессов бэк-офисного сопровождения всего спектра банковских операций, связанных с кредитными каникулами: от добавления дополнительных соглашений о регистрации кредитных каникул с пролонгацией договора до прекращения кредитных каникул по инициативе заемщика или по решению банка. Также решение поддерживает выгрузку информации о кредитных каникулах в бюро кредитных историй.

Новые требования законодательства вступили в силу в течение нескольких дней в апреле этого года, времени на подготовку и заблаговременную проработку продукта не оставалось. Команде «Диасофт» предстояло действовать оперативно и принимать нестандартные решения. В связи c большим объемом законодательных изменений и дополнительных разъяснений Банка России, новые функциональные блоки разрабатывались и выпускались поэтапно , исходя из первоочередных задач банков.

Решение «Диасофт» активно используют уже более десяти банков, которые, консультируясь с разработчиком, внедряли функционал по мере его выхода. В настоящее время завершается внедрение решения еще в пяти банках.

*Digital Q — новый бренд компании «Диасофт», который объединил все аспекты деятельности вендора: прикладные решения для бизнеса, цифровую платформу, в основе которой современный технологический стек для развертывания микросервисной архитектуры, новейшие инструменты разработки и практики построения эффективного производства цифровых решений.