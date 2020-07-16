Объем средних дневных входящих платежей в России на неделе с 6 по 10 июля вновь снизился по сравнению с «нормальным» уровнем — на 9,8% против превышения на 4,9% неделей ранее, говорится в очередном выпуске ЦБ «Мониторинг отраслевых финансовых потоков».

«На неделе с 6 по 10 июля отклонение вниз средних дневных объемов входящих платежей от «нормального» второго уровня составило 9,8% по сравнению с превышением на 4,9% неделей ранее (29 июня — 3 июля). Отклонение вниз платежей без учета добычи, производства нефтепродуктов и деятельности органов государственного управления составило 3,3%», — сказано в сообщении.

По данным регулятора, восстановление экономической активности продолжается, по некоторым признакам даже усиливается, однако пока оно носит неоднородный характер. Превышение входящих платежей над «нормальным» уровнем отмечалось в 32 из 86 отраслей на прошедшей неделе (6—10 июля), что несколько меньше, чем неделей ранее (49), но является лучшим показателем за полные рабочие недели.