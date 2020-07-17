Зарплатные клиенты банка «Зенит» могут подать заявку на потребительский кредит и узнать статус решения в мобильном приложении «Зенит Онлайн».

«Для этого заемщику необходимо указать параметры и цель кредита, подтвердить свои данные и приложить скан паспорта. В случае одобрения деньги будут перечислены на действующий счет карты», — говорится в релизе.



Также банк планирует запустить онлайн-подписание документов на реструктуризацию и онлайн-выдачу кредита.

В банке напоминают, что в приложении «Зенит Онлайн» доступен весь основной банковский функционал: оплата услуг сотовых операторов, ЖКХ, штрафов, налогов (в том числе по QR-кодам), открытие вкладов с повышенными процентными ставками и накопительных счетов. Кроме того, клиенты могут подать заявки на потребительский кредит, ипотеку, кредитную карту, погасить кредиты, в том числе оформленные в других банках, установить лимиты на операции по картам на любой срок и запретить покупки в Интернете и за границей.