Для этого заемщику необходимо указать параметры и цель кредита, подтвердить свои данные и приложить скан паспорта. В случае одобрения деньги будут перечислены на действующий счет карты. Также банк планирует запустить онлайн-подписание документов на реструктуризацию и онлайн выдачу кредита.

«Банк ЗЕНИТ постоянно работает над улучшением дистанционных каналов обслуживания. Мы наблюдаем стабильный ежемесячный рост числа активных и транзакционных пользователей приложения «Зенит Онлайн». Это дает нам стимул постоянно улучшать качество инструментов и сервисов. Например, в СБП мы добавили возможность быстро выбрать свой номер в качестве получателя и прикрепить сообщение к переводу. В интернет-банке уже доступен выбор приоритетной карты для внутрибанковских переводов», — отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

За время самоизоляции в приложении также был улучшен раздел оформления вкладов, добавлена страховка от COVID-19. С целью поддержки клиентов в период пандемии коронавируса был продлен льготный период на переводы через СБП, поддержаны операции по картам с истекшим сроком действия. Количество зарегистрированных клиентов за этот период увеличилось на 15 % и составило более 135 тысяч пользователей.

В приложении «ЗЕНИТ Онлайн» доступен весь основной банковский функционал: оплата услуг сотовых операторов, ЖКХ, штрафов, налогов (в том числе по QR-кодам), открытие вкладов с повышенными процентными ставками и накопительных счетов. Кроме того, клиенты могут подать заявки на потребительский кредит, ипотеку, кредитную карту, погасить кредиты, в том числе оформленные в других банках, установить лимиты на операции по картам на любой срок и запретить покупки в Интернете и за границей.