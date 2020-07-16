Мероприятие, посвященное обсуждению налоговых вопросов для частных лиц, посетили более 100 участников. Организатором выступила компания FTL Advisers Ltd.

Управляющий ДО «ЗЕНИТ Private Banking/77» Венера Аук в панельной дискуссии рассказала о влиянии поправок в налоговый кодекс России на инвестиции в ценные бумаги частными клиентами. В частности, была затронута тема целесообразности использования иностранных компаний при инвестировании.

«Сегодня на мероприятии мы с коллегами обменялись мнениями относительно структурирования личных инвестиций в ценные бумаги частными клиентами. Особое внимание было уделено инвестированию через контролируемые иностранные компании (КИК) и ряду преимуществ перед инвестированием напрямую. Однако, использование зарубежных структур выгодно для клиентов с активами от 5 млн долларов США. Административные расходы и банковские комиссии на объемах меньше озвученного будут крайне значительными относительно размера портфеля активов», - отметила Венера Аук.