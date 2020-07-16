Банк «Русский Стандарт» снизил депозитные ставки.

Вклад «Максимальный доход Плюс» (на 91, 181, 360 дней) открывается под 4,25—4,75% (ранее — под 4,35—4,85%), «Летний доход» (на 210 дней) — под 4,5% (вместо 4,8%), «Пополняемый доход» (на 360 дней) — под 4,5% годовых (до этого — 4,65%).

«Валютный доход!» (от 3 тыс. долларов на 181, 360 дней) привлекается под 0,1—0,5% годовых (прежде — под 0,5—0,75%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Ежемесячный доход» (на 181 и 360 дней) оформляется под 4—4,2% годовых (прежде — под 4,1—4,35%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Минимальная сумма депозитов в рублях при оформлении в офисе составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 10 тыс. рублей.

«Пенсионный доход» (от 10 тыс. рублей на 181 и 360 дней) привлекается под 4,45—4,8% годовых (ранее — под 4,65—4,95%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Пенсионный доход», «Летний доход» и «Пополняемый доход».