Альфа-Банк первым в России запустил онлайн-депозиты для всех юридических лиц и ИП. Сервис позволяет размещать свободные деньги и получать доход без открытия расчетного счета в Альфа-Банке. Для этого потребуется лишь интернет-банк, доступ к которому предоставляется бесплатно.

Оформление сделки занимает менее минуты. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, срок — от одного дня.

«Клиент сразу же видит свой доход, перечисляет средства со своего расчетного счета на депозит в Альфа-Банк. Утром завершающего дня деньги и проценты автоматически возвращаются на расчетный счет клиента. Информация по депозиту доступна онлайн. Если деньги понадобились раньше, можно оформить частичный возврат или досрочное расторжение в интернет-банке», — говорится в релизе.

Открыть депозит можно не выходя из офиса или дома, без каких-либо дополнительных условий, подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.