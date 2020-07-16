Сервис позволяет размещать свободные деньги и получать доход без открытия расчетного счета в Альфа-Банке. Для этого потребуется лишь Интернет-банк, доступ в который предоставляется бесплатно.

Оформление сделки занимает менее минуты. Минимальная сумма – 50 тысяч рублей, срок – от 1 дня. Клиент сразу же видит свой доход, перечисляет средства со своего расчетного счета на депозит в Альфа-Банк. Утром завершающего дня деньги и проценты автоматически возвращаются на расчетный счет клиента. Информация по депозиту доступна в онлайне. Если деньги понадобились раньше, можно оформить частичный возврат или досрочное расторжение в Интернет-банке.

«На сегодня Альфа-Банк единственный на российском рынке дает доступ к корпоративным депозитам в онлайне и без открытия расчетного счета. Это значит, что зарабатывать с нами могут все компании страны. Начиная с апреля, Альфа-Банк наблюдает рост интереса юрлиц к депозитам. Мы хотим, чтобы доступ к этому удобному сервису был у каждого, кому он интересен. Открыть депозит можно, не выходя из офиса или дома, без каких-либо дополнительных условий», — подчеркнул член правления, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.

Альфа-Банк — крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса. Клиентская база составляет около 550 тыс. корпоративных клиентов и более 16 млн физических лиц.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 525 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4,8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.

Только за 2019 год Альфа-Банк признан «Банком года» по версии журнала The Banker, «лучшим ипотечным банком» по версии журнала Global Finance, «премиальным банком № 1 в России» по версии Frank Premium Banking Award.

По итогам 2019 года, согласно финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», включая ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили $59,47 млрд, совокупный кредитный портфель — $39,8 млрд, акционерный капитал — $8,1 млрд. Общий совокупный доход за 2019 год, включая чистую прибыть и прочий совокупный доход, увеличился до $1,03 млрд.