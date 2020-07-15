Совфед одобрил два закона о финансовых маркетплейсах, которые позволят россиянам дистанционно сравнивать и приобретать услуги банков, управляющих и страховых компаний. Базовый закон «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы» определяет правовые основы деятельности операторов такой платформы (маркетплейс) и регулирует отношения по заключению с ее помощью сделок с финансовыми организациями и эмитентами. Реестр таких операторов будет вести ЦБ, а минимальный размер их собственных средств должен составлять 100 млн рублей.

Используя маркетплейс, граждане смогут заключать сделки, связанные с финансовыми инструментами, предоставлением банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Через платформу не могут совершаться сделки, если связанные с участием в них требования не подлежат судебной защите. Оператор платформы будет обязан принимать меры по выявлению и предотвращению операций, направленных на совершение сделок без волеизъявления участников маркетплейса, и сообщать о них ЦБ.

Закон-спутник предусматривает идентификацию клиентов финансовых платформ и допускает передачу таких полномочий другим лицам. Переделегирование полномочий по идентификации клиента будет невозможно. Финансовые организации также смогут передавать полномочия по идентификации оператору финансовой платформы. Одновременно устанавливается специальный порядок выплаты возмещений при наступлении страхового случая по вкладам, открытым с помощью маркетплейса. Закон-спутник должен вступить в силу со дня его официального опубликования, возможность заключения договора ОСАГО через маркетплейс появится через 90 дней после этого. Некоторые особенности выплаты возмещения по вкладам, размещенным через маркетплейс, без обращения вкладчика в АСВ, вступят в действие с 1 октября 2020 года.

До 1 января 2023 года на операторов финансовых платформ, за исключением тех, кто совмещает эту деятельность с иными видами деятельности некредитных финорганизаций, не будут распространяться нормативные акты ЦБ, утверждающие отраслевые стандарты бухучета, план счетов бухучета и порядок его применения, формы раскрытия информации в бухгалтерской отчетности.