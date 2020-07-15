Тендер-Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Динамичный» (на 367, 547 дней) составит 5,4—5,5% годовых (вместо 5,8—5,9%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Универсальный Плюс» (на 367 дней) оформляется под 5% годовых (ранее — под 5,5%). Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов составляет 100 тыс. рублей.