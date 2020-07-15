Крупнейшие американские банки в нарушение антимонопольного законодательства США отказываются кредитовать нефтегазовые компании страны, оказавшиеся в тяжелейшем положении из-за снижения цен на углеводородное сырье и последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил во вторник газете The Wall Street Journal бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при Евросоюзе Бойден Грей, возглавляющий адвокатскую фирму Boyden Gray & Associates.

По его данным, американские банки «фактически бойкотируют нефтегазовый сектор США, руководствуясь политическими соображениями и находясь под давлением» поборников защиты окружающей среды.

Согласно публикации, банки Citibank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo практически одновременно перестали насыщать ликвидностью нефтегазовый сектор США. Эти финансовые организации даже пообещали перестать кредитовать проекты, связанные с разведкой нефтяных месторождений в Арктике и добычей угля.

Единственным исключением среди крупных банков пока является Bank of America. Крупнейший в мире инвестиционный фонд BlackRock еще в январе текущего года объявил, что не будет заниматься делами предприятий, доля выручки которых от использования угля превышает 25%, напомнил Грей. Этот же инвестфонд вступил в пакт под названием Climate Action 100+ вместе с более чем 450 международными инвесторами.

С точки зрения юриста, подобные проекты по сути являются «приглашением присоединиться к сговору с целью бойкотировать важнейший сегмент американской экономики». Грей приводит мнение Федеральной торговой комиссии США о том, что такие проекты, если их оставить без внимания, могут стать нарушением федерального антимонопольного законодательства. Даже при отсутствии таких формальных признаков, как наличие тайной договоренности о сговоре или отсутствие материальной заинтересованности в его результате.