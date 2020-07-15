Держатели карт Visa и Mastercard, выпущенных Росбанком, теперь могут оплачивать покупки с помощью Samsung Pay, следует из релиза финучреждения.

«Чтобы подключить Samsung Pay на вашем мобильном устройстве и добавить к нему банковскую карту, необходимо запустить приложение Samsung Pay и настроить авторизацию по отпечатку пальца или ПИН-коду. Затем отсканировать карту камерой смартфона или ввести ее данные вручную, пройти авторизацию по коду из СМС и ввести подпись с помощью пальца или стилуса», — сказано в сообщении.



Для того чтобы расплатиться в магазине, необходимо провести по экрану смартфона снизу вверх, выбрать в Samsung Pay нужную банковскую карту (в сервис может быть добавлено до десяти карт клиента), авторизоваться по отпечатку пальца или ПИН-коду и поднести устройство к платежному терминалу. Оплата покупок смартфоном в Интернете и в мобильных приложениях интернет-магазинов также проста: необходимо нажать «Оплатить Samsung Pay» и ввести данные Samsung Account, а затем подтвердить покупку, уточнили в банке.