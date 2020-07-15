Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:01 мск понизился на 3 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 2 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:12 мск курс доллара составил 70,86 рубля (минус менее 1 копейки), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 6 копеек и составил 80,81 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра ожидается, что рубль продолжит тенденцию вечерней части торгов вторника и продемонстрирует рост относительно основных мировых валют. По его словам, уже с открытия пара доллар/рубль предпримет попытку ухода ниже 70,8 рубля. Пока не видно факторов, способных вывести американскую валюту из нижней половины диапазона 70—75 рублей, в которой она консолидируется с конца июня, отмечал Зварич.

«Благоприятные условия для продолжения начавшегося вчера вечером роста курса рубля. Если внешний фон не развернется, то пара доллар/рубль может поближе подойти к отметке 70. Для более сильного ее движения пока поводов нет. Однако среднесрочные риски девальвации высоки, поводом для распродаж рублей могут стать как падение нефти, так и усиление санкционной риторики в отношении России», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.