РГС Банк расширил кредитную продуктовую линейку для автолюбителей. Теперь клиенты могут получить кредит на покупку легкового автомобиля напрямую у частного лица, без ограничений по марке и стране производителя, году выпуска и пробегу, следует из релиза банка.

«Программа гарантирует максимальную безопасность сделки как для покупателя, так и для продавца. Банк проверит, не находится ли автомобиль в залоге у другой кредитной организации, а после подписания договора купли-продажи тут же переведет собственнику деньги на выданную дебетовую карту с высоким лимитом снятия наличных средств. Снять денежные средства без комиссии продавец сможет более чем в 90 тыс. собственной и партнерской сети банкоматов (Сбербанк, «ФК Открытие» и ВТБ) по всей стране», — сказано в сообщении.

Кредит выдается на сумму до 3 млн рублей по ставке от 7,9% годовых сроком до пяти лет. При этом первоначальный взнос и каско не требуются.