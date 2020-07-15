Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому крупные торговые сайты-агрегаторы будут обязаны принимать к оплате карты «Мир» . Как говорится в сообщении нижней палаты парламента, сейчас такая обязанность есть только у субъектов предпринимательской деятельности — продавцов с годовой выручкой больше 40 млн рублей в год, в то время как торговые агрегаторы могут отказаться принимать оплату по карте «Мир». Изменения в действующий закон «О защите прав потребителей» вводят такую обязанность с 1 ноября 2020 года.

Планируется поэтапное снижение порога выручки, прокомментировал председатель Государственной думы Вячеслав Володин. По его словам, с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн рублей, с 1 июля 2021 года — до 20 млн рублей. Это значительно увеличит количество продавцов и агрегаторов, обязанных принимать карты «Мир», отметил Володин.

Поправками ко второму чтению была закреплена возможность наличных расчетов при осуществлении потребителем предварительной оплаты товара (услуги) по договору купли-продажи (договору возмездного оказания услуг), который был заключен потребителем с продавцом (исполнителем) через агрегатор информации о товарах (услугах). В настоящее время по таким договорам предусмотрена возможность предварительной оплаты путем безналичного перевода денежных средств владельцу агрегатора.