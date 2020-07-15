Почта Банк запустил уникальную для рынка акцию «Ноль сомнений» для кредитов наличными . В ее рамках предоставляется беспроцентный период на шесть месяцев, в течение которого ставка по кредиту составляет 0%, а платеж снижается до минимального значения — 0,5% от первоначальной суммы кредитного лимита, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Подключить беспроцентный период можно как сразу при оформлении кредита, так и в любой момент действия кредитного договора. По истечении беспроцентного периода заемщик продолжит вносить стандартные ежемесячные платежи по кредиту, их размер не увеличится. Также в течение беспроцентного периода клиент может вносить платежи по кредиту в большем размере и даже полностью его погасить, не выплачивая проценты банку», — говорится в релизе.

Как поясняют в банке, новая программа дает возможность клиентам не откладывать покупку, оформить кредит сейчас, а основные выплаты перенести на полгода, снизив таким образом нагрузку на свой бюджет и значительно сэкономив на выплате процентов.

«Такая схема отлично подойдет тем, кто испытывает неуверенность в текущей финансовой ситуации и опасается брать кредит, а также тем, кто сохранил стабильный доход, но по каким-либо причинам не хочет сейчас тратить большую сумму из своего бюджета и планирует перераспределить нагрузку на будущие периоды», — считают в банке.

Кредитом с беспроцентным периодом могут воспользоваться и индивидуальные предприниматели для восстановления и развития своего бизнеса после кризисного периода. Кроме того, эта программа действует и при рефинансировании кредитов, взятых в других банках. В этом случае заемщик получит не только более выгодные условия по рефинансируемому кредиту, но еще возможность полгода не платить проценты по кредиту.

С акцией «Ноль сомнений» можно оформить кредит наличными до 3 млн рублей на срок до 60 месяцев. Программа распространяется на вновь оформленные кредиты, а также рефинансируемые кредиты, взятые в других банках. Подключить опцию можно моментально в мобильном или интернет-банке «Почта Банк Онлайн», а также в отделениях банка и через контакт-центр.

