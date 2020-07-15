Платежный баланс России за 2К20 оказался сильным – профицит счета текущих операций составил $0,6 млрд на фоне падения импорта на 13,5%, а чистый отток частного капитала составил только $12,1 млрд, что ниже уровня 1К20. Мы ожидаем, что российский счет текущих операций сохранится близким к нулевой отметке в 3К20; в этом случае потенциал укрепления курса рубля будет определяться капитальным счетом. Правительство планирует продолжить продажи валюты, и при этом собирается разместить до 1 трлн руб. на рынке ОФЗ, что создает потенциал укрепления курса рубля в 3К20, если опасения по поводу санкций отойдут на второй план.

Российский счет текущих операций показал профицит $0,6 млрд при средней цене Urals $30/$ в 2К20: Российский счет текущих операций был сведен с профицитом $0,6 млрд в 2К20; мы считаем этот результат очень хорошим показателем, так как существовал сильный риск завершить 2К с дефицитом, учитывая беспрецедентное давление на цены на нефть. По сути, уровень профицита оказался сопоставим со значениями за 2К16 и 2К17, когда цены на нефть находились на уровне примерно $43-48/барр.

Ненефтяной экспорт снизился всего на 7,6% г/г в 2К20: Одним из факторов сохранения профицита счета текущих операций была сильная динамика экспорта. Доходы от нефтяного экспорта составили $28 млрд в 2К20, что сопоставимо с уровнями 1К16 ($33 млрд) и 1К19 ($35 млрд). Ненефтяные доходы снизились всего на 7,6% г/г в 2К20, что также является очень позитивной новостью: учитывая очень сильное снижение нефтяных доходов, на долю ненефтяных доходов сейчас приходится 59% совокупных экспортныхдоходов – это самая большая доля за последние 15 лет и гораздо выше среднего показателя за последние пять лет (43%). В 1П20 несырьевой экспорт снизился на 6,3% г/г.

Импорт товаров сократился на 13,5% г/г в 2К20…: Ранее мы неоднократно указывали на то, что снижение импорта в 2К20 оказывало существенную поддержку счету текущих операций и курсу рубля. В 2К20 российский импорт товаров сократился на 13,5% г/г; в результате в 1П20 этот показатель снизился на 6,7% г/г (см Рис. 3). В отношении этой цифры у нас есть два важных наблюдения. Во-первых, хотя снижение импорта ожидалось, его масштаб оказался более умеренным в сравнении с ожиданиями. Исходя из предварительной помесячной статистики ЦБ, мы ожидали, что импорт снизится на 30% г/г в период карантина. Фактические данные, таким образом,можно считать позитивным знаком, указывающим на менее существенное снижение экономической активности; в то же время, они также могут указывать на весьма ограниченные возможности по импортозамещению. Второе наблюдение связано с тем, что доля сырьевого экспорта к импорту в 2К20 снизилась до 15-летних минимумов, то есть до 52%, тогда как ранее она никогда не опускалась ниже 70% (см Рис. 4). Это опять указывает на то, что в прошлом снижение нефтяных доходов сопровождалось более сильным в сравнении с нынешним снижением импорта.

…хотя импорт услуг снизился на 60% г/г: В отличие от торгового баланса, сальдо которого снизилось с $39,4 млрд в 2К19 до $14,3 млрд в 2К20, баланс услуг сильно улучшился (с дефицита $9 млрд до дефицита $2 млрд за соответствующий период). Это подтверждает наше мнение о том, что Россия смогла в значительной степени переложить издержки, связанные с пандемией, на другие страны. Импорт услуг снизился на 60% г/г в 2К20 (см Рис. 3), показав беспрецедентно быстрый разворот тренда.

Чистый отток частного капитала составил $12,1 млрд в 2К20, что ниже уровня 1К20 в $16,8 млрд: Из-за очень быстрого снижения курса рубля к доллару в результате обвала цен на нефть в 2К20 у рынка не было времени переосмыслить ситуацию и это, следовательно, предотвратило ускорение оттока капитала. В 2К20 чистый отток частного капитала составил всего $12,1 млрд, оказавшись ниже оттока в $16,8 млрд по итогам 1К20. Косвенным подтверждением того, что отток капитала не увеличился, служит показатель присутствия иностранных инвесторов на рынке ОФЗ: хотя их доля на рынке государственных ценных бумаг составляла 32,2% на декабрь 2019 г., в мае 2020 г. она сохранилась на уровне 31,8%, почти не изменившись с начала года. Большой вопрос заключается в том, как изменится присутствие нерезидентов на рынке в 2П20. Минфин намерен увеличить заимствования на локальном рынке (1 трлн руб. запланировано разместить в 3К20). Учитывая, что нерезиденты в последнее время покупают около 20% размещений на рынке ОФЗ, потенциально приток капитала в российские облигации может составить $3 млрд в ближайшие месяцы.

Минфин продал $10,8 млрд на рынок в 2К20: В условиях почти нулевого сальдо по счету текущих неудивительно, что чистый отток частного капитала в 2К20 был покрыт за счет продажи валюты ЦБ от лица Минфина на сумму $10,8 млрд. Хотя еще в январе-феврале Минфин продолжал накапливать ФНБ и за эти месяцы купил на валютном рынке $9,3 млрд, с марта ситуация резко ухудшилась, вынудив его перейти к продажам валюты. Первое время ЦБ осуществлял продажи валюты от своего лица в рамках реализации сделки по передаче пакета акций Сбербанка правительству – под реализацию этой сделки ЦБ продал на рынок $2,6 млрд. За 1П20 чистый баланс операций Минфина на валютном рынке составил -$2,1 млрд.

Потенциал укрепления рубля в 3К20 зависит от состояния капитального счета: Вывод из статистики за 2К20 выглядит позитивным с точки зрения перспектив курса рубля. Умеренное снижение импорта товаров во 2К20, хотя и говорит об ограниченных возможностях импортозамещения (см Рис. 6), означает меньшие риски восстановления импорта в ближайшие месяцы. Существенное снижение импорта услуг на 60% г/г, вероятно, сменится ростом по мере открытия границ, но динамика импорта товаров – более весомый фактор воздействия на курс, чем динамика импорта услуг. Мы ожидаем, что профицит счета текущих операций сохранится у около нулевого уровня в 3К20. В то же время главным фактором поддержки курсу рубля будет счет капитал. Во-первых, дивидендные выплаты, как ожидается, будут меньше, чем годом ранее, что говорит о снижении рисков давления на курс рубля. Во-вторых, Минфин через ЦБ РФ продолжает продавать валюту на рынке – в июле, как ожидается, будет продано примерно $1,5 млрд, и мы ожидаем, что продажи продолжатся, по крайне мере, в августе-сентябре. Наконец, большая возможность притока капитала связана с ростом размещений на российском долговом рынке – рост потребности Минфина в заимствованиях может привлечь больше иностранных инвесторов, особенно в случае улучшения отношения международных инвесторов к развивающимся рынкам в целом. Мы придерживаемся мнения, что существуют возможности для некоторого укрепления курса рубля в 3К20 – потенциально до уровня 65 руб./$. При этом, мы подтверждаем наш ориентир по курсу рубля к доллару на уровне 67 руб./$ на конец года, так как геополитическая премия за риск инвестиций в Россию может увеличиться после ноября 2020 г., и текущее беспокойство рынка по поводу санкционных рисков является первой ласточкой того, что эта тема может опять вернуться на рынок.