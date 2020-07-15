Банки в первом полугодии 2020-го выдали нецелевых потребительских кредитов (кредитов наличными) на сумму около 2 трлн рублей, что примерно на 11% меньше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Более 1 млн кредитов наличными на общую сумму 328 млрд рублей выдано в июне. По сравнению с предыдущим месяцем выдачи выросли на 27% по количеству и на 33% по объему. Это меньше прошлогодних показателей: по сравнению с июнем 2019 года выдачи сократились на 24% по количеству кредитов и на 17% по суммарному объему выданных сумм.

По мере ослабления карантинных мер кредитование в этом сегменте восстанавливается второй месяц подряд, в основном за счет Московской области и регионов, отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. По его словам, в столице выдачи кредитов показали лишь незначительный рост по сравнению с маем.