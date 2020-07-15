МТС Банк снизил процентные ставки по программе ипотечного кредитования «Готовое жилье» на 0,6 процентного пункта. Минимальная процентная ставка — 7,6% годовых — является одной из самых низких на рынке вторичного жилья, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Предложение «Готовое жилье» действует для кредитов от 8 млн рублей при выходе на сделку в течение 30 календарных дней с даты принятия решения по заявке. Максимальная сумма кредита — 25 млн рублей. Срок — до 25 лет. Первоначальный взнос — от 30%.

При первоначальном взносе от 20% до 30% минимальная ставка составляет 7,8% годовых. МТС Банк предоставляет специальные условия по ипотеке для абонентов программы привилегий «МТС Premium» всей экосистемы МТС.

Подать заявку на ипотеку можно дистанционно, заполнив онлайн-анкету на сайте и отправив все необходимые документы на электронную почту ипотечному менеджеру. Присутствие в офисе банка необходимо только для подписания договора.

До конца лета банк упростит анкету для подачи заявки на ипотеку и предоставит возможность частичного или полного досрочного погашения ипотечных продуктов через мобильное приложение банка. Размер годовой процентной ставки устанавливается индивидуально по результатам рассмотрения кредитной заявки в зависимости от первоначального взноса и суммы кредита.