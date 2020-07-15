Минфин в настоящее время не видит рисков потери долговой устойчивости России, сообщил директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов ведомства Константин Вышковский.

«Россия по объему в абсолютной сумме накопленного долга, по соотношению этой суммы к уровням ВВП является одним из немногих, если не единственным государством в мире, которое имеет такой низкий показатель», — сказал он на пресс-конференции.

Глава департамента добавил, что Минфин уделяет пристальное внимание стоимости заемных ресурсов и распределению долговой нагрузки по годам.

«С точки зрения общей долговой нагрузки рисков потери долговой устойчивости России нет практически никаких. Очень низкие показатели — на уровне 15% от ВВП. Этим не могут похвастаться не то что страны, сопоставимые с нами по уровню рейтинга, но, как известно, и большинство развитых стран», — отметил он.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в мае говорила, что регулятор видит пространство для наращивания госдолга РФ, но этот запас стоит использовать только в экстраординарных обстоятельствах.

В действующем законе о бюджете валовый объем заимствований Минфина на внутреннем рынке в 2020 году запланирован на уровне 2,3 трлн рублей, а чистая сумма привлечения составляет 1,7 трлн рублей. Замминистра финансов Владимир Колычев заявлял, что Минфин ориентируется на увеличение программы заимствований в текущем году примерно до 5 трлн рублей в валовом выражении.