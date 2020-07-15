Минфин не рассматривал принудительное использование накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ, сообщил замглавы Минфина Тимур Максимов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту продаж очередного выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) на обновленных условиях.

«Когда у нас в российской экономике проявились кризисные явления, которые мы наблюдали в последние месяцы, с подачи, наверное, некоторых комментаторов возникла тема того, что правительство РФ или российское государство в целом рассматривает возможности использовать накопления граждан для финансирования расходов, дефицита бюджета, который в этом году по объективным причинам увеличится», — сказал Максимов.

«Я хочу от лица министерства заявить, что такие вопросы даже не рассматривались нами. Мы не рассматриваем для себя такую возможность, как принудительное какое-то использование накоплений граждан для финансирования расходов или дефицита бюджета», — подчеркнул он.

По словам Максимова, Минфин предлагает гражданам гарантированный способ инвестирования сбережений. «Все что мы хотим предложить вот этим новым инструментом — дать дополнительную возможность людям выбрать из той линейки продуктов, которая есть на рынке, наиболее комфортный, удобный для них доходный гарантированный способ инвестирования своих личных сбережений», — сказал Максимов.

