Программой льготного автокредитования с начала года воспользовались более 85 тыс. граждан РФ, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, слова которого ТАСС передала пресс-служба министерства.

«Совокупный бюджет программы льготного автокредитования в 2020 году составляет 17 миллиардов рублей. С начала года программой льготного автокредитования воспользовались более 85 тысяч граждан», — сказал Мантуров. Наиболее популярными марками стали Lada, Kia, Hyundai и Renault — на них приходится около 90% всех автомобилей, реализованных в рамках программы.

Министр напомнил, что с 1 июня программой льготного автокредитования могут воспользоваться семьи, имеющие одного несовершеннолетнего ребенка (ранее под нее подпадали семьи с двумя детьми), и медицинские работники. Кроме того, программа распространяется на электромобили, а также действует при одновременной сдаче своей старой машины (возрастом свыше шести лет) в trade-in.

Максимальная стоимость автомобиля, который можно приобрести по программе льготного автокредитования, увеличена до 1,5 млн рублей.