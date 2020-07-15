В России продолжается бум мошеннических рассылок и онлайн-объявлений, в ближайшее время предпосылок для изменения ситуации нет, пишет РБК , ссылаясь на отчет «Лаборатории Касперского».

За первое полугодие 2020 года было обнаружено более 23 тыс. подобных ресурсов, что почти в три раза превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Число переходов пользователей на такие ресурсы выросло за год в два раза и превысило 27 млн.

Особенно бурно растет количество мошеннических ресурсов, на которых пользователям якобы предлагают различные социальные выплаты, финансовую помощь, доплаты, пособия, страховые взносы и другие виды выплат от имени вымышленных фондов. В первом полугодии их количество увеличилось в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Потенциальная сумма ущерба в первом полугодии 2020 года могла превысить 8 млрд рублей, оценили в «Лаборатории Касперского».

Мошенники постоянно адаптируют свою тактику, пояснили в компании. Так, в последнее время был отмечен рост активности злоумышленников на тему социальных выплат в условиях эпидемии коронавируса.

ЦБ предупредил, что во время эпидемии значительно увеличилось количество рекламы от мошенников в Интернете. Они предлагают заработок без указания какой-либо конкретики. В прежних схемах мошенники давали рекламу заработка, при этом оговаривая определенные продукты или услуги, с помощью которых граждане якобы могут разбогатеть. Сейчас методы аферистов изменились, так как многие во время пандемии работали удаленно, и мошенники это учли, отметили в ЦБ.