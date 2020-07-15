Угроза второй волны пандемии не помешает восстановлению мировой экономики, считают крупнейшие международные инвесторы . Портфельные управляющие увеличивают долю наличных в портфелях, а также меняют региональные предпочтения, пишет «Коммерсант» . Июльский опрос управляющих Bank of America показал, что к середине лета уверенность инвесторов относительно роста мировой экономики укрепилась, число управляющих, уверенных в том, что в ближайшие 12 месяцев темпы экономического роста ускорятся, на 72% превысило число тех, кто ждет снижения.

Все меньшее число управляющих ждут быстрого восстановления экономики: 14% респондентов ожидают V-образной траектории экономического роста, тогда как месяцем ранее таковых было 18%. Большая часть управляющих ожидают более длительного — U- или W-образного — восстановления экономики (44% и 30% опрошенных).

Управляющие вновь начали наращивать долю наличных в инвестиционных портфелях. По данным опроса, средняя доля кеша выросла с 4,7% до 4,9%. Осторожнее они стали инвестировать в акции американских компаний. Число управляющих, у которых вес таких акций в портфелях превысил индикативный уровень, на 21% больше тех, у кого он был ниже.

Такая ситуация поддерживает спрос на акции европейских компаний, а также эмитентов развивающихся стран, отмечают эксперты. По их мнению, интерес к акциям европейских компаний логичен, так как их капитализация, в отличие от американских, еще не полностью восстановилась.