Госдума приняла во втором чтении законопроект, направленный на закрепление на законодательном уровне различных категорий инвесторов -физлиц. Принятая редакция законопроекта делит частных инвесторов на две категории: неквалифицированные и квалифицированные инвесторы.

В число квалифицированных инвесторов войдут коммерческие организации, годовая выручка которых составляет не менее 30 млрд рублей, а чистые активы — не менее 700 млн рублей по данным ее годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Требования для признания физлица квалифицированным инвестором будут определяться нормативным актом ЦБ. В редакции первого чтения обязанность по проведению категоризации инвесторов возлагалась на брокера, форекс-дилера, управляющую компанию паевого инвестиционного фонда, доверительного управляющего, кредитные организации, в редакции второго чтения эта норма исключена. Также исключена обязанность брокеров и других участников финансового рынка понижать категории инвесторов в случае выявления их несоответствия требованиям.

Согласно документу, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать ценные бумаги (за исключением облигаций), включенные в котировальные списки биржи, а также облигации (исключая структурные), имеющие кредитный рейтинг не ниже установленного ЦБ. Инвесторы будут иметь право приобретать евробонды российских и иностранных эмитентов, выпущенные в соответствии с правом государства — члена ЕАЭС или ЕС, либо Великобритании, если эти страны заключили с РФ соглашение об избежании двойного налогообложения. Среди доступных для неквалифицированных инвесторов инструментов — не ограниченные в обороте инвестиционные паи открытых, интервальных и биржевых ПИФов, а также государственные ценные бумаги РФ и иные ценные бумаги.

Также неквалифицированный инвестор сможет совершать сделки с иными финансовыми инструментами, если он пройдет соответствующее тестирование. Проводить тестирование будут брокеры, форекс-дилеры и иные лица, указанные в федеральных законах.