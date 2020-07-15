Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России снизила размер удержаний при взыскании долгов с пенсионеров в условиях последствий пандемии коронавируса. Об этом сообщил директор ФССП России — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов, выступая в Совете Федерации.

«Нами принято решение о снижении до 20% размера удержаний [при взыскании долгов] с пенсий по ходатайству пенсионеров, не имеющих иных доходов», — сообщил Аристов. Он заявил, что новый закон, предоставляющий возможность отсрочки при взыскании кредитов с организаций и предпринимателей, наиболее пострадавших от последствий пандемии, распространится и на взыскание долгов по кредитам с пенсионеров.

По действующей практике, размер удержаний с зарплат и пенсий по заявлению должника в случае его тяжелого финансового положения и необходимости других расходов сокращается с 50% до 30%. Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность сокращения удержаний до 20%, но часто такое снижение происходило после обращения в суд.

Закон, предусматривающий особенности принудительного исполнения в период новой коронавирусной инфекции, одобрен 15 июля Советом Федерации. «В соответствии с законом будет предоставляться рассрочка принудительного исполнения взыскания кредитной задолженности в отношении пенсионеров, доходы которых не превышают двух минимальных размеров оплаты труда. Рассрочка также будет предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, наиболее пострадавшим в условиях пандемии», — сообщил Аристов.