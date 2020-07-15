Выставка проходит в год Памяти и славы и приурочена к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Истра принимает выставку сразу после Волоколамска, где она была представлена 29 июня. Всего в течение года экспозиция посетит 15 подмосковных городов.

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие ветеран войны и Заместитель председателя Истринского совета ветеранов Василий Касаткин, региональный управляющий ДО «Истринский» банка «Возрождение Дмитрий Катков и заместитель главы городского округа Мурад Билалов.

«Жители Истры с самого начала военных действий принимали самое активное участие в борьбе с захватчиками: добровольно вступали в состав армии и уходили на фронт, создавали партизанские отряды, сражались за свою землю. Сейчас сложно осознать и представить, что в 1941 году во время непродолжительной оккупации прекрасный город Истра был почти полностью разрушен, но усилиями советских войск освобожден и позже полностью восстановлен его жителями. Сегодня, глядя на эти редкие архивные фото, у нас есть возможность еще раз отдать дань памяти героям – воинам, труженикам тыла и жителям нашего города», – сказал Дмитрий Катков.

«От имени главы и от себя лично хочу поблагодарить наших организаторов – банк "Возрождение", ИД "Комсомольская правда", а также Министерство культуры Московской области, которое оказывает поддержку в проведении таких акций. Надеемся, что эта фотовыставка даст возможность жителям и гостям нашего округа, молодежи увидеть эти материалы и поможет прочувствовать те боль и страдания, всю тяжесть, через которую прошли наши предки», – отметил Мурад Билалов.

Подмосковье стало основной площадкой выставки неслучайно – именно здесь в 1941-1942 гг велись самые ожесточенные кровопролитные бои. Фотопроект призван напомнить современникам о вкладе городов Московской области в Победу. В течение Великой Отечественной войны немецкой оккупации подверглись 27 районов Московской области, 17 были оккупированы полностью. Был сожжен и разрушен город Истра, пострадали города Верея, Волоколамск, Можайск, Руза, Клин, Наро-Фоминск и другие районные центры Подмосковья. 640 населенных пунктов были уничтожены врагом полностью, 1600 городов частично разрушены. За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города, в борьбе за свободу и независимость Отечества города Дмитров, Наро-Фоминск, Волоколамск и Можайск были удостоены звания Воинской славы.

Выставка пробудет в Истре 2 недели, а затем переедет в Химки.