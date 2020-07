Вчера рынки капитала находились под давлением на фоне эскалации геополитической напряженности и усиления экономических рисков в связи с рекордно высоким приростом инфицированных Covid-19. После нескольких недель движения в боковом тренде инвесторы начинают распродавать акции ро ссийских компаний на фоне угрозы санкций – по итогам дня индекс РТС опустился на 1,4% до 1 216 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,8% до 2 744 пунктов. Хотя мы считаем, что в последние дни риск санкций несколько смягчился, так как и Конгресс, и американские СМИ отказались от обвинений России в сговоре с афганскими террористами. Впрочем, индекс РТС, судя по всему, обрел уровень поддержки на отметке 1 200 пунктов. Курс рубля также двигался в боковом тренде, и по итогам дня укрепился лишь на 0,1% до 70,86 руб./долл. Негативные настроения в мире оказывают давление и на цены на нефть – по итогам торгового дня Brent прибавила всего 0,4% до 42,90 долл./барр. Европейские рынки акций вчера снижались – индекс StoxxEuro600 закрыл день на 0,8% ниже.

Мы ожидаем, что сегодня российский рынок акций будет идти вверх на фоне оптимизма на глобальных рынках: Российский рынок акций сегодня на открытии движется в боковом тренде, однако мы не исключаем рост в течение дня на волне оптимизма на мировых рынках– инвесторы возлагают большие надежды на вакцину против Covid-19 компанииModerna. Цены на нефть продолжают восстанавливаться на фоне данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе; курс рубля укрепляется. Мы ожидаем, что сегодня на рынке будет наблюдаться отскок акций компаний циклических секторов, в частности сырьевых экспортеров.

Газпром: финансовые результаты за 1К20 по МСФО: сильная EBITDA оказала поддержку прибыли компании, база для дивидендов выше ожиданий на фоне слабого СДП; ПОЗИТИВНО Газпром (OGZD LI; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) вчера представил относительно сильные финансовые результаты за 1К20 по МСФО – EBITDA превзошла наши ожидания на фоне уверенного роста прибыли от курсовых разниц, отражённых в операционныхстатьях, которая составила 116 млрд руб. против 68 млрд руб., что, в свою очередь, также оказало поддержку чистой прибыли за 1К20. Таким образом, EBITDA оказалась на 9,3% выше нашей оценки и составила 493 млрд руб. (на 8,4% опередив консенсус-прогноз агентства “Интерфакс”) при рентабельности на уровне 28,3% (+ 80 б. п. г/г). В итоге показатель EBITDA, отраженный в отчетности компании (скорректированный на убыток от обесценения активов), составила 507 млрд руб., опустившись на 20% г/г (+ 42% к/к) в 1К20.

Ниже строки операционной прибыли мы отмечаем сильную переоценку валютного долга, главным образом, отраженную в валютном убытке в размере 493 млрд руб., что в целом соответствует нашим ожиданиям (487млрд руб., по нашим прогнозам). В сочетании с неоперационными статьями чистый убыток составил 116 млрд руб., что на 27% меньше нашего прогноза (159 млрд руб.) и на 30% меньше консенсус-прогноза агентства “Интерфакс” (165 млрд руб.) и в целом отражает позитивный сюрприз в части показателя EBITDA (который составил 42 млрд. руб., по нашим оценкам). Стоит отметить, что база для расчета дивидендов за 2020 г. сохранилась в положительной зоне: скорректированный на негативный эффект от неденежных статей нормализованный чистый доход (с учетом коррекции на валютную переоценку и убыток от обесценения активов) составил 288 млрд руб., что на 38% ниже г/г и на 18% выше наших ожиданий. Это предполагает вклад 1К20 в дивиденды в размере 4,9 руб. на акцию, что отражает дивидендную доходность на уровне примерно 2,5% в текущих ценах (на момент закрытия рынка 14 июля 2020).

В отчёте о движении денежных средств, скорректированный ОПД (операционный денежный поток за вычетом эффекта от изменения по банковским вкладам) оказался на 17% ниже наших ожиданий на фоне менее выраженного изменения в оборотном капитале.При слабой операционной динамике компания сформировала положительный СДП в размере 19 млрд руб. против отрицательных 182 млрд руб. в 4К19, что, в первую очередь, обусловлено значительным сокращением капитальных расходов (капиталовложения за 1К20 снизились на 24% к/к до 419 млрд руб.). Наконец, и это немаловажно, скорректированное отношение чистого долга к EBITDA (с учетом банковскихдепозитов) составило 1,5x в 1К20 против 1,4x в 4К19, что, по оценке менеджмента, предполагаетдостаточно комфортный уровень долговой нагрузки.Тем не менее, поскольку компания подтвердила свои обязательства выплатить до 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО к 2021 г., мы считаем, что компания не сможет выполнить свои обязательства в рамках дивидендных выплат без привлечения заимствований, учитывая текущие темпы формирования СДП на фоне весьма неутешительного прогноза на 2020-2021 гг. Изучая график погашения задолженности компании, в соответствии с которым 20% долга компания должна погасить в 2020 г. и 11,7% – в 2021 г., отметим, что Газпром может потенциально выйти на долговой рынок с целью привлечения недостающих денежных средств – это предполагает, что долг компании в ближайшие два года может существенно увеличиться.

Итоги телефонной конференции:

Сейчас менеджмент не видит предпосылок для пересмотра текущего прогноза средних экспортных цен и поставок газа в страны Дальнего зарубежья – напомним, что Газпром экспорт планирует поставить до 166-167 млрд куб. м в Европу (против 199 млрд куб. м в 2019 г., что на 16,2% ниже) по цене $133/тыс. куб. м (против $211/тыс. куб. м в 2019 г.), что предполагает снижение экспортной выручки за 2020 г. в два раза в долларовом выражении;

Газпром ожидает существенный отскок в объемах экспорта уже в 3К20, после чего последует устойчивое восстановление поставок в страны Дальнего зарубежья в 4К20, потому как менеджмент ожидает, что потоки трубопроводного газа на главных европейских рынках восстановятся до уровней, предшествующих пандемии, в том числе на рынке Турции, где объемы отбора в июле показали значительное восстановление спроса на трубопроводный газ;

По ожиданиям компании, меры по индексации регулируемых цен на газ на домашнем рынке будут приняты в ближайшие месяцы, так как этот вопрос уже был решен в правительстве.Напомним, что регулируемые тарифы монополии не были проиндексированы в июле, как это было запланировано первоначально; тем не менее, спор о тарифах на транспортировку газа сейчас далек от завершения, что означает, что индексация тарифов пока остается под вопросом в этом году;

Менеджмент подтвердил свою приверженность раннее озвученной программу оптимизации капиталовложений, которая предполагает сокращение инвестиционной программы на 300 млрд руб. до 1,3 трлн руб. (без учета НДС), планируя закрепить свои обязательства в пересмотренном бюджете Группы компаний; помимо дисциплины в части капиталовложений компания планирует сократить операционные расходы примерно на 200 млрд руб., из которых на газовый сегмент приходится 140 млрд руб. (220 млрд руб. в части капиталовложений);

Возвращаясь к дивидендным выплатам, Газпром вновь подтвердил свою приверженность выплате минимум 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов за 2021 г.; по словам финансового директора, $1,5 млрд компенсации, выплаченных PGNiG в рамках судебного разбирательства в ЕС, не повлияет на дивидендную базу 2020 г., в то время как менеджмент рассчитывает повысить базу дивидендных выплат до 40% скорректированной прибыли уже в следующем году в соответствии с новой дивидендной политикой.

Spotify сегодня запускает музыкальный стриминговый сервис в России; НЕЙТРАЛЬНО для YNDX, MAIL и MBT Сегодня в России запускает свой сервис шведский музыкальный стриминг Spotify. С сегодняшнего дня российские пользователи смогут устанавливать мобильное приложение Spotify, доступное в App Store и Google Play. Пользователи смогут выбирать между платной подпиской и бесплатным сервисом (но с использованием рекламы). Подписка SpotifyPremium будет стоить 169 руб./мес. (включая НДС), семейная подписка Premium Family (до 6 человек) обойдется в 269 руб./мес., премиум подписка для двоих Premium Duo будет стоить 219 руб./мес., подписка для студентов доступна по цене 85 руб. в месяц. Созданием плейлистов Spotify для российских пользователей займутся как международная, так и российская команды редакторов. Одновременно Spotify запускает свой сервис на Украине, в Молдове, Казахстане, Беларуси и 8 балканских странах.

В интервью газете “Коммерсант” вице-президент Spotify по развитию новых рынков Густав Гилленхаммер указал на наличие 100 млн потенциальных пользователей стриминга в России, что эквивалентно совокупной базе российских интернет - пользователей. Spotify намерен приобрести миллионы платных пользователей в России через несколько лет и рассчитывает на то, что Россия войдет в топ 10-15 рынков компании по количеству платных пользователей. По словам г-на Гилленхаммера, Россия является рынком с сильной внутренней конкуренцией; в этой связи создание партнерств с российскими игроками станет важным условием расширения сервиса. По данным Международной федерации производителей фонограмм (IFPI), Россия занимает 17 место на мировом рынке стриминга и к 2030 году может войти в топ-10 мировых стриминговых рынков.Объем российского рынка сейчас оценивается на уровне $171 млн.

Отметим, что Spotify будет предлагать российским пользователям сервиса конкурентные тарифы (стоимость месячных подписок Apple Music, Google Music и Yandex.Music также составляет 169 руб.), так что успех сервиса будет зависеть скорее от качества и разнообразия музыкального контента. Мы не ожидаем, что выход Spotify на российский рынок станет сенсацией, и что новый стриминг станет серьезной угрозой для российских лидеров в ближайшие 1-1,5 лет, однако риск конкуренции для них явно возрастет в долгосрочной перспективе, особенно если Spotify создаст партнерство с одним из российских игроков. Как недавно сообщали СМИ, Spotify рассматривал создание партнерства с МТС (MTSS RX, MBT US, НА УРОНВЕ РЫНКА). У Yandex.Music (YNDX US, НА УРОВНЕ РЫНКА, РЦ $47,7) и Boom (музыкальный стриминг VK и OK) (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) на сегодня более 10 млн скачиваний приложения пользователями, тогда как МТС Music – более 1 млн. Партнерство с Spotify может усилить положение МТС в сегменте цифровых медиа, который стал областью стратегического роста для мобильного оператора. Мы считаем эту новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для YNDX, MAIL и МТС MTS в краткосрочной перспективе.

ММК представила операционные результаты за 2К20; НЕЙТРАЛЬНО ММК (MMK: LI; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $9,8/ГДР) вчера представила операционные результаты за 2К20. Объемы производства снизились, главным образом, на фоне планового капитального ремонта на доменной печи № 2, а также в связи с реконструкцией Стана 2500. Снижение объемов производства привело к снижению объемов продаж, на которые негативно повлияли и карантинные меры в связи с пандемией. Объемы продаж товарной продукции снизились на 19% к/r. Мы полагаем, что обширное присутствие компании на российском рынке объясняет различия между операционными ре зультатами ММК и опубликованными вчера операционными результатами Северстали. ММК пытается перенаправить объемы продаж на экспортные рынки. В мае 2020 г. доля экспорта в структуре продаж ММК достигла 40% (23% в июне) с дальнейшим снижением в июле, так как российский рынок начал показывать признаки восстановления спроса на сталь. ММК поставляла более 90% объемов своей продукции на внутренний рынок до пандемии. Компания сообщила почти о 12% -м снижении средних цен реализации, главным образом, в связи с ослаблением курса рубля к доллару, замедлением деловой активности и снижением цен на глобальные бенчмарки. В то же самое время компания увеличила долю продаж продукции с высокой добавленной стоимость до 52%. Компания отмечает оживление внутреннего спроса в конце 2К20. Цены на сталь на основных экспортных рынках и ЕС демонстрируют позитивную динамику. Цены на горячекатаный рулон достигли $420/т в июле, тогда как европейские цены превысили EUR450/тонну в июле. Мы считаем, что рынок стали достиг дна в 2К20, если, конечно, сектор не столкнется со второй волной пандемии. Объявленные меры по сокращению затрат и пересмотр планов по капиталовложениям помогут ММК смягчить факт снижения цен на сталь и объемов продаж. Что касается динамики цен на железную руду, ММК указал на то, что российские покупатели железорудного сырья получают большие скидки, так как предложение железной руды в России превышает спрос.

