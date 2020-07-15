Россияне взяли в мае потребительских кредитов на 137,1 млрд рублей, что немного больше, чем в апреле (135 млрд рублей), но на 38% меньше по сравнению с маем 2019 года, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

Также в организации отметили, что выдачи РОS-кредитов (займы, выданные в торговой точке) в мае также снизились на 41% по сравнению с тем же месяцем годом ранее, до 10,3 млрд рублей.

На фоне пандемии коронавируса банки существенно сократили объемы выдач в необеспеченном потребительском кредитовании, для которого характерен повышенный уровень риска. Наибольший провал по выдачам пришелся на апрель, когда карантинные меры действовали в большинстве регионов, отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Ксения Балясова. «При этом чем более высокорискованный продукт, тем ниже был уровень одобрений. Так, по POS-кредитам уровень одобрений в мае не превышал 20% всех заявок», — отмечает старший аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Надежда Караваева.

Заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Виктор Антонов связывает эту динамику с сокращением выдач кредитов рискованным заемщикам, а также с нежеланием заемщиков повышать свою долговую нагрузку. В НРА среди причин снижения выдач указывают закрытие офлайновых магазинов и отложенное начало туристического сезона.

«Помочь в восстановлении динамики выдач летом могут заемщики со стабильными доходами и низкой долговой нагрузкой, которые планировали крупные покупки или ремонт после отмены карантинных ограничений», — считает старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

Представители рейтинговых агентств не ожидают до конца года существенного роста потребительского кредитования. «При стабилизации макроэкономической ситуации и отсутствии второй волны пандемии к концу года объем портфеля розничных кредитов вырастет менее чем на 10%, в противном случае темпы прироста будут около нуля», — комментирует аналитик «Эксперт РА» Ксения Балясова.