Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Хакасского Муниципального Банка на уровне «ruВВ» со «стабильным» прогнозом, следует из релиза агентства.

«Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, приемлемым запасом по капиталу, адекватными показателями рентабельности и качеством активов, комфортной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления», — отмечается в сообщении.

По данным аналитиков, основу активов составляет кредитный портфель (34,3% — корпоративные кредиты, 25,3% — розничные кредиты). Доля просроченной задолженности в ссудном портфеле находится ниже среднерыночных значений (по ссудам юрлиц и индивидуальных предпринимателей — 3,5%, по физлицам — 3,2% на 1 июня 2020-го).

Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств физлиц и ИП (67% пассивов на 1 июня 2020-го), при этом аналитики отмечают повышенную концентрацию привлеченных средств на домашнем регионе (95% на 1 апреля 2020-го).

