Центробанк по-прежнему ожидает дальнейшего постепенного повышения годовой инфляции до конца года вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора.

«По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего. Оно приведет к сохранению месячного индекса потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг. До конца года вероятно постепенное повышение годовой инфляции вследствие выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года», — сказано в сообщении.

По данным Росстата, годовая инфляция в РФ в июне ускорилась до 3,2% с майских 3%.