Власть и бизнес достигли компромисса по ключевым законопроектам реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД), ожидается, что вскоре они будут приняты Госдумой и далее их нормы будут дорабатываться уже на основании складывающейся практики применения. Также объявленный перезапуск нацпроектов зародил у бизнеса надежду, что работа по дерегулированию далее будет вестись на постоянной основе: в прежнем наборе нацпроектов места для КНД не нашлось, пишет «Коммерсант» .

Бизнес надеется, что два ключевых законопроекта реформы контроля и надзора Госдума примет во втором, а затем и третьем чтении уже на следующей неделе. По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, сейчас проекты сбалансированы, но дискуссионные вопросы остались. Среди замечаний: сокращение срока уведомлений при проведении отдельных видов проверок (с трех дней до суток при выездной проверке) и чрезмерно широкий перечень исключений для контролирующих ведомств. Бизнес считает, что поправки надо будет вносить в законы уже после их принятия, чтобы не тормозить запуск процесса дерегулирования.

Бизнес считает, что актуализация требований и корректировка КНД не должны быть разовым пересмотром регулирования, их следует проводить на постоянной основе.

По мнению экспертов, переработка многих подзаконных актов сейчас де-факто бессмысленна, поскольку они приводятся в соответствие с существующими законами. При этом качество проработки документов снизилось, поскольку из процесса работы над новым регулированием убран этап разработки его общей структуры на основе анализа проблем и рисков, отметили эксперты.