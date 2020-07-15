Ассоциация российских банков (АРБ) попросила Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России возобновить ведение личного приема сотрудниками для оперативного разрешения возникающих вопросов в тех регионах, в которых был прекращен режим самоизоляции.

Отмечается, что в регионах с действующим режимом самоизоляции АРБ попросила ФССП усилить контроль за осуществлением коммуникации сотрудниками ФССП с представителями банков.

«АРБ обратилась в ФССП России с просьбой возобновить ведение личного приема сотрудниками ФССП России для оперативного разрешения возникающих вопросов в тех регионах, в которых был прекращен режим самоизоляции, с соблюдением всех установленных противоэпидемиологических мер», — говорится в сообщении.

Как отмечают банки, прекращение личного приема сотрудниками ФССП по причине распространения COVID-19 негативно отразилось на ведении исполнительного производства, в том числе на эффективности принудительного исполнения судебных актов о взыскании кредитной задолженности в пользу банков.

Добавляется, что в период с конца марта по настоящее время взаимодействие с приставами осуществляется с помощью почтовой и телефонной связи. «Однако коммуникация посредством данных каналов серьезно осложнена отсутствием обратной связи со стороны сотрудников ФССП России», — утверждают в ассоциации.

«В данный период прекратились изъятия и аресты имущества должников, появились проблемы принятия нереализованного имущества в счет погашения задолженности, практически прекратился документооборот по исполнительным производствам. Отсутствие личного приема привело к невозможности оперативного разрешения спорных ситуаций, касающихся ведения исполнительного производства, в том числе связанных с необходимостью снятия арестов, налагаемых на имущество банков (включая случаи ошибочного наложения ареста)», — говорится в сообщении.