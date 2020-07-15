Банк «Санкт-Петербург» за первые шесть месяце 2020 года заработал 4,3 млрд рублей, что превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 102,2%. Таковы предварительные неконсолидированные данные, рассчитанные по внутренней методике банка на основе РСБУ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Чистая прибыль за II квартал 2020 года составила 2,2 млрд рублей (+125% по сравнению со II кварталом 2019 года).



Чистый процентный доход за январь — июнь 2020 года равнялся 11,9 млрд рублей (+22,5% по сравнению с с прошлым годом), включая 5,9 млрд рублей за II квартал 2020 года (+26,4% по сравнению со II кварталом 2019 года).

Чистый комиссионный доход вырос на 11,4% и составил 3,3 млрд рублей, включая 1,6 млрд рублей за II квартал 2020 года (+1,9% по сравнению со II кварталом 2019 года).

Чистый доход от операций на финансовых рынках составил 2 млрд рублей, включая убыток 0,4 млрд рублей в течение II квартала 2020 года.

Операционные расходы достигли 6,9 млрд рублей (+13,7% по сравнению с первым полугодием 2019 года), включая 3,2 млрд рублей за II квартал 2020 года (+11,3% по сравнению со II кварталом 2019 года).



Резервы составили 6,3 млрд рублей (+59,1% по сравнению с первым полугодием 2019 года), включая 2,1 млрд рублей за II квартал 2020 года (-11,6% по сравнению со II кварталом 2019 года).

На 1 июля 2020 года объем привлеченных средств клиентов с учетом выпущенных долговых бумаг составил 432,1 млрд рублей (+3,9% по сравнению с 1 января 2020 года); средства юридических лиц — 184,4 млрд рублей (+8,8% по сравнению с 1 января 2020 года); средства физических лиц — 247,6 млрд рублей (+0,5% по сравнению с 1 января 2020 года).



Кредитный портфель. На 1 июля 2020 года кредитный портфель составил 412,3 млрд рублей (+4,2% по сравнению с 1 января 2020 года). Кредиты корпоративным клиентам равнялись 312,9 млрд рублей (+4,5% по сравнению с 1 января 2020 года). Кредиты физическим лицам составили 99,4 млрд рублей (+3,5% по сравнению с 1 января 2020 года). По состоянию на 1 июля 2020 года уровень просроченной задолженности составил 5,4%, сохранившись на уровне 1 января 2020 года.



Активы банка по итогам полугодия 2020 года составили 667,9 млрд рублей (+0,1% по сравнению с 1 января 2020 года; +0,4% по сравнению с 1 апреля 2020 года).



Собственный капитал банка, рассчитанный в соответствии с методикой ЦБ РФ («Базель III»), на 1 июля 2020 года достиг 87,2 млрд рублей (+6,6% по сравнению с 1 января 2020 года). Основной капитал банка по состоянию на 1 июля 2020 года составил 63,3 млрд рублей, сохранившись на уровне 1 января 2020 года. В результате норматив достаточности основного капитала банка на 1 июля 2020 года составил 10,8% (при нормативном значении 6%), норматив достаточности собственного капитала — 14,8% (при нормативном значении 8%).



По состоянию на 1 июля 2020 года в банке обслуживаются 2,038 млн физических лиц и 50 тыс. компаний; количество банковских карт, эмитированных банком, составляет 1,516 млн; количество банкоматов — 805 единиц. Число пользователей интернет-банка превысило 1,356 млн человек.

