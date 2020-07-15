Банк России приказом от 14 июля 2020 года аннулировал лицензию на осуществление деятельности фондов у Тольяттихимбанка, говорится в сообщении регулятора.

«Банк России 14 июля 2020 года принял решение аннулировать лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 13 декабря 2000 года № 22-000-0-00022, выданную ФКЦБ России акционерному обществу «Тольяттихимбанк», — сообщает регулятор.

В приказе ЦБ отмечается, что решение об аннулировании лицензии принято на основании заявления банка об отказе от лицензии.