Банк «Открытие» предлагает дополнительный кешбэк в размере 1 тыс. рублей за перевод задолженности с кредитных карт сторонних банков на кредитную карту «Открытия». Подарок смогут получить как действующие, так и новые клиенты банка, оформившие услугу в интернет-банке или мобильном приложении, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Призовой кешбэк будет начислен в виде денежных средств на счет банковской карты клиента «Открытия». Если у клиента карты еще нет, ее можно оформить удаленно на сайте банка или в любом ближайшем отделении.

«Банк «Открытие» одним из первых запустил сервис «Рефинансирование кредитных карт». С его помощью можно перевести задолженность по кредитной карте любого российского банка на кредитную карту «Открытия» и не платить по ней проценты в течение льготного периода до 120 дней. Сервис доступен в интернет-банке и в мобильном приложении на iOS», — говорится в релизе.

Перевод осуществляется без комиссии при условии, что карта другого банка будет закрыта в течение 92 дней с момента перевода. При этом справку о закрытии карты другого банка предоставлять не нужно.