Компания BSS примет участие в Форуме про экосистемы и маркетплейсы FinWin-2020 online, который пройдет 16 июля 2020 года.

Главная тема мероприятия - как бизнес адаптировался к условиям пандемии, и чем ответил на неожиданные вызовы. 100 дней в новой реальности – хороший повод подводить итоги и делать выводы.

Представители ведущих компаний из разных сфер бизнеса расскажут о своих практиках наработанных в этот период. Главный акцент на успешных кейсах экспресс-трансформации экосистем и маркетплейсов за последние 100 дней.

Как речевые технологии BSS и сервисы, реализованные в голосовом и текстовом каналах помогают клиентам компании справиться в сложной ситуации с рисками лояльности клиентов и угрозами бизнесу расскажет руководитель департамента продвижения банковских продуктов BSS Анатолий Рыкалов.

Выступление состоится в Секции 1 «Top-5 кейсов адаптации экосистем и маркетплейсов», которая начнет работу 16 июля в 10 часов 05 минут.

Мы приглашаем всех заинтересованных профильных руководителей и специалистов к участию в онлайн-форуме и к диалогу на выступлении спикера BSS. Подробная информация о форуме и условиях участия представлены на сайте организаторов .